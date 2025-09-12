Anunțul lui Guardiola care surprinde lumea fotbalului! Ce a spus despre plecarea de la Manchester City

Guardiola a discutat despre schimbările aduse lotului său din timpul verii și despre propriile sale așteptări de viitor înaintea vizitei lui Manchester United de duminică.

„Donnarumma va primi goluri, asta e clar”, e conștient tehnicianul

Odată cu încheierea perioadei de transferuri, Manchester City se pregătește pentru derby-ul din etapa a patra din Premier League împotriva lui Manchester United.

Gündogan, Akanji și Ederson nu vor juca, după ce au părăsit echipa pentru a începe noi etape în carierele lor.

Guardiola le-a mulțumit pentru contribuția la succesele recente ale clubului și a reflectat asupra necesității de a face schimbări în lot pentru a menține motivația unei echipe care vrea din nou să lupte pentru tot.

„Aït-Nouri, Cherki și Marmoush nu vor juca. Restul sunt bine, în principiu. Stones este incert. Nu este o problemă gravă, dar este incert pentru duminică.

Marmoush are nevoie de teste, dar cred că va lipsi câteva săptămâni. Va fi gata înainte sau după următoarea pauză internațională. Piața de transferuri ne-a oferit oportunitatea de a-l aduce. Are 26 de ani și o experiență incredibilă la cluburi mari și cu echipa națională.

Suntem entuziasmați de el. Nu-i voi cere să facă nimic cu care să se simtă inconfortabil. Nu-l putem compara cu cel mai bun portar pe care l-am văzut în ceea ce privește distribuția pe scurt și pe lung, precum Ederson.

Nu l-am adus pe Donnarumma ca să facă același lucru ca Ederson. Donnarumma are și alte calități. Este foarte înalt, este mare. Va primi goluri, asta e clar, dar îl vom ajuta toți să nu se întâmple asta prea des. El este portarul nostru, iar sezonul este foarte lung. Acum începe adevăratul sezon, cu multe meciuri. Fiecare va avea șansa lui.

Când schimbi zece jucători într-o perioadă de 4 sau 5 luni, totul necesită timp, pentru a aranja lucrurile, pentru a ne coordona. Facem multe lucruri bine, dar trebuie să fim mai consecvenți. Pas cu pas, vom ajunge acolo. Acum am 16 jucători disponibili și este mai ușor să aleg echipa decât dacă aș avea 26.

Nu voi rămâne la City dacă simt că clubul are nevoie de o schimbare. Dar acum vreau să fiu aici. Cu atât mai mult după ce s-a întâmplat sezonul trecut. Acum, în acest moment, vreau să fiu la cârma clubului, să duc povara, să continui alături de jucătorii mei și să încerc să o fac”, a spus el înaintea marelui derby cu Manchester United.