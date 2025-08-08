Anunțul lui Mihai Rotaru despre Nicușor Bancu, după Universitatea Craiova – Spartak Trnava 3-0

Universitatea Craiova a învins Spartak Trnava, scor 3-0, în manșa tur din turul trei preliminar UEFA Conference League.

Mihai Rotaru a oferit mai multe declarații la finalul partidei și a anunțat că Nicușor Bancu s-ar putea despărțit de Universitatea Craiova în această vară, după 11 ani petrecuți la club.

Oltenii au transferat un fundaș stânga, pe Florin Ștefan, pentru a-l înlocui pe Bancu, însă finanțatorul a precizat că nu acesta a fost motivul mutării.

”Nu am luat în calcul plecările, dar noi nu suntem o echipă care vinde jucători, ci care își dorește jucători, dar luăm în calcul orice ofertă. Dacă cineva îți oferă ceva, trebuie să-l tratezi cu respect.

A fost acea discuție că vine Florin Ștefan, că pleacă Bancu, dar nu este adevărat. Am adus jucători cu experiență mare, dar și pe unii tineri, am fost echilibrați.

Muncim oricum pentru grupe, dar am făcut achiziții pentru a ne întări.”, a spus Mihai Rotaru.