Anunțul oficial făcut de CFR Cluj, după umilința din Conference League

CFR Cluj a fost surclasată de formația suedeză BK Haecken cu scorul de 7-2 (4-1), joi seara, pe Hisingen Arena din Goeteborg, în prima manșă a play-off-ului Conference League la fotbal.

„Înfrângere nu ne definește”, transmit oficialii grupării

Vicecampioana României a suferit una dintre cele mai mai mari umilințe din istoria sa, acesta fiind cea mai drastică înfrângere din cupele europene.

Simon Gustafson (2, 34), Silas Andersen (18), Adrian Svanbaeck (24), Isak Brusberg (48), John Paul Dembe (61, 70) au marcat pentru scandinavi, în timp ce pentru clujeni au înscris Meriton Korenica (38), Andrei Cordea (50).

„Nu putem începe altfel decât cerând scuze: suporterilor noștri, care ne susțin trup și suflet oriunde am fi; finanțatorului, care își dedică toate resursele, atât financiare, cât și emoționale, pentru ca echipa să nu ducă lipsă de nimic; sponsorilor și partenerilor noștri, care ne sunt alături, cred în noi și ne susțin necondiționat, și tuturor celor care iubesc acest club.

Oricât de greu ne-ar fi să acceptăm acest rezultat și această prestație, este imperios necesar să reflectăm asupra celor întâmplate.

Această înfrângere nu ne definește, nu ne reprezintă și nu are nicio legătură cu spiritul CFRist, spirit în care credem cu toții. Vă asigurăm, însă, că munca noastră nu va înceta niciodată, indiferent de momentul prin care trecem”, au transmis cei de la CFR Cluj, pe facebook.