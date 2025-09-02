Aproape 1000 de fani au fost alături de tricolori la Mogoșoaia

Pentru a doua oară în două zile, Generația de Suflet a deschis ușa cantonamentului tinerilor suporteri, se arată pe site-ul oficial al FRF.

Deoarece ieri au fost prezenți doar 6 tricolori la întâlnirea cu fanii și având în vedere cererea mare de bilete, Echipa Națională a programat și azi o nouă întâlnire cu cei mai tineri suporteri tricolori.

Astfel, aproximativ 400 de fani au venit azi în cantonamentul tricolorilor de la Mogoșoaia pentru poze, autografe și pentru a asista la antrenament. Fanii au interacționat timp de 15 minute cu cei 24 de tricolori prezenți la ședința de pregătire, dar și cu Mircea Lucescu și ceilalți oameni din staff-ul acestuia.

Având în vedere faptul că la acțiunea de ieri au fost prezenți peste 500 de suporteri, numărul total al celor care au avut ocazia să îi cunoască pe tricolori în cele două zile se apropie de 1.000.

Majoritatea celor prezenți au promis că vor fi în tribune pentru a încuraja Echipa Națională și la meciul cu Canada, programat vineri, 5 septembrie, ora 21:45, pe Arena Națională.