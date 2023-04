Aproape de o tragedie la Formula 1 – VIDEO cu momentul

O dramă a fost evitată la limită duminică, pe finalul Marelui Premiu de Formula 1 al Azerbaidjanului, când Esteban Ocon a descoperit, în drumul spre boxe, că în calea sa erau mai mulţi membri ai echipelor din competiţie. FIA a cerut să se ia rapid măsuri, relatează RMC Sport.

Ocon era obligat să facă o oprire la boxe, astfel că a ales să o facă înainte de ultimul tur. În acelaşi timp, Sergio Perez se apropia de finish învingător. Conform tradiţiei, unii membri ai echipelor au început să părăsească zona boxelor şi să se îndrepte către podium. În momentul în care Ocon a intrat pe drumul către boxe, în calea sa au apărut câteva persoane care au reuşit să se dea la o parte.

“Anchetăm incidentul survenit pe drumul spre boxe în ultimul tur”, a anunţat FIA.

“Nu este ceva neobişnuit ca reprezentanţii să autorizeze ca persoanele să pătrundă pe calea către boxe înainte de finaalul cursei, prealabil ceremoniei de premiere. Totuşi, în acest caz, exista un pilot care trebuia să se oprească în ultimul tur şi s-a creat o situaţie foarte periculoasă pentru cei care se aflau pe drumul respectiv”, a menţionat forul mondial.

Pentru a se evita alte situaţii similare, FIA vrea o schimbare a protocolului. “Am cerut să se ia imediat măsuri pentru a se reevalua procedurile şi protocolul”.

The onboard footage from Esteban Ocon's near miss in the pitlane 😳 pic.twitter.com/OqyKq79nFj

— ESPN F1 (@ESPNF1) April 30, 2023