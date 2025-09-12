Ar trebui Mircea Lucescu să-și dea demisia? Giovanni Becali răspunde fără menajamente: „Eu la 80 d eani mă retrag”

Giovanni Becali a oferit un răspuns ferm în legătură cu situația lui Mircea Lucescu după remiza României cu Cipru, 2-2, în preliminariile Cupei Mondiale 2026. Impresarul a declarat că, la vârsta de 80 de ani, el însuși s-ar retrage din orice activitate, dar nu crede că „Il Luce” și-ar da demisia de la echipa națională.

Becali a subliniat faptul că Federația Română de Fotbal nu ar putea da afară selecționerul cât timp mai sunt șanse de calificare, iar barajul din martie îi dă aceasta oportunitate.

De asemenea, Becali a criticat poziția lui Lucescu după meciuri și modul în care Federația a pregătit staff-ul pentru a cunoaște adversarii, menționând că a fost surprins că selecționerul nu știa multe despre Canada, unul dintre posibilii adversari din baraj.

„(n.r. Ar trebui Mircea Lucescu să-și dea demisia?) Asta știe numai el. Eu, la 80 de ani, când voi face 80 de ani, mai am, slavă Domnului. La 80 de ani mă retrag din orice activitate.

Eu, când fac 80 de ani, fac o sărbătoare ca o nuntă. Am făcut contract cu șeful meu de Sus și când ba aveam operații, ba altceva… Am zis că eu nu sunt calic, vreau 80 de ani, dar să-i trăiesc bine. Nu știu dacă ar trebui să se retragă. Eu ți-am spus ce aș face eu la 80 de ani. Are o situație financiară bună, are o soție care e lângă el tot timpul. Are nepoți, are strănepoți, cred că și nepoții lui au copii. Dar nu pot să vorbesc eu despre viața unui alt om. Asta e.

(n.r. Crezi că se vor despărți?) Nu cred că Federația poate să-l dea afară pentru că încă mai sunt jocuri. Când necalificarea va fi oficială, atunci Federația ar putea să spună ‘până aici ne-a fost’. Sau poate să spună ‘pentru că ești domnul Lucescu, pentru că ești un uriaș, hai să îți oferim această șansă de a ne califica din baraj’.

E riscul amândurora. Și al lui Lucescu, și al Federației. Este un risc pentru că dai de echipe puternice. Am avut 2-0 cu Cipru, am făcut 2-2, cu Bosnia… Noi habar n-aveam de Canada. Pe Lucescu îl văd când a zis la TV. Că n-a știut ce adversar… Pe ce lume trăiți? Fotbalul nu e și în Canada, Australia? La Mondiale poți să cazi cu ei în grupă, dacă vrei să te duci la Mondiale. Cum nu știai de Canada, de David, care joacă la echipe în Champions League? L-am auzit pe Lucescu la TV că a zis asta, că ne-a surprins. Nu ai oameni pe care îi trimiți? M-a șocat, mai ales Lucescu și mai ales Federația. Cum să nu știi cine e Canada? De ce ai staff-ul făcut din 7-8 inși? Ia, bă, avionul și du-te unde joacă naționala Canadei. Sunt staff-uri care știu echipele din Alaska. Canada are o echipă extraordinară. Poate s-a exprimat Lucescu greșit”, a declarat Giovanni Becali, conform fanatik.ro.