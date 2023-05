Arabii au venit la poarta lui Gigi Becali să cumpere FCSB: ”I-am zis că vreau 100 de milioane cu tot cu bază!”

Gigi Becali a fost foarte supărat după eșecul cu Rapid și a decis să vândă FCSB.

Totuși, Becali nu mai pare așa decis să vândă FCSB.

Acum, Gigi Becali recunoaște că un prinț arab a venit la el să cumpere FCSB.

”Să vedem dacă iau campionatul sau nu, stai puțin. Acum a intervenit un prinț arab care vrea să vină, să ia cu tot cu bază. I-am zis că vreau 100 de milioane cu tot cu bază. Eu nu știu ce fac la ora asta. Eu am avansat o sumă și am crezut că nu dă nimeni. Eu am spus asta când nu mai speram la campionat. Dacă nu iau titlul, o dau.

Asta nu e matematică, e o chestie de sentiment. Sentimentele sunt în funcție de trăire, se schimbă. Eu am luat decizia când nu mă mai gândeam eu că noi câștigăm. Eu i-am zis lui Mihai că nu putem câștiga la Craiova. Cel mai mult mi-a fost frică de meciul de la Craiova și ca dovadă nu meritam să câștigăm”, a declarat Gigi Becali la Digi Sport.