Arădenii sunt optimiști după eliminarea din Cuipa României: „Partida ne dă încredere, pentru că am controlat jocul”

UTA a ratat calificarea în finala Cupei României, fiind învinsă cu 0-1 de “U” Cluj-Napoca, iar acum atenția se îndreaptă doar spre campionat.

„Partida ne dă încredere, pentru că am controlat jocul”, a declarfat Alexandru Benga

A fost primul meci al lui Mircea Rednic pe banca echipei din Arad. UTA se află într-o situația delicată în play-out-ul Superligii. Cu 4 etape înainte de final, echipa este pe locul 8, care trimite la baraj și are un pasiv de 6p față de FC Voluntari, aflată pe poziția a a 6-a.

Alexandru Benga este dezamăgit de rezultat, dar și de maniera de arbitraj. „Suntem dezamăgiți, am dominat jocul de la un cap la altul. Suntem triști că rezultatul nu e în favoarea noastră.

Am fost la un pas de o calificare istorică pentru clubul nostru și pentru oraș, dar nu am reușit să ne calificăm. Am condus jocul. Putem să discutăm, este o țară liberă și avem libertate de expresie.

Omenește vă spun, tristețea mare e că știm maniera lui Mladinovici și încurajează un joc mai atletic, bărbătesc. Eu l-am apreciat pentru acest lucru, dar ambele faze nu au fost în spiritul cu care ne-am obișnuit.

Dacă a fost cu acoperire regulamentară nu vreau să spun. Suntem oameni toți și putem greși. Asta gândesc eu, asta e viața, trebuie să ne uităm la noi.

Sunt patru finale, suntem la mâna noastră pentru baraj. Trebuie să ne uităm și la celelalte meciuri, dar eu cred că partida din această seară ne dă încredere pentru că am controlat jocul. Am avut acțiuni și sperăm să ne îndeplinim obiectivul și să rămânem în prima ligă”, a spus Alexandru Benga la finalul meciului.