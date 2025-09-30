Arbitrii de linie vor continua să oficieze la turneul Roland-Garros în 2026

Organizatorii Roland-Garros consideră că, pe terenul de zgură, arbitrajul electronic nu este încă suficient de performant pentru a înlocui ochiul uman.

Turneul francez (18 mai-7 iunie 2026) este singurul din Grand Slam care păstrează arbitrii de linie, contrar tendinţei actuale. Openul Australiei şi US Open au adoptat arbitrajul electronic începând cu 2021, iar Wimbledon în 2025.

De asemenea, arbitrii de linie au dispărut de pe întreg circuitul principal masculin începând cu 1 ianuarie, în urma unei decizii a ATP.