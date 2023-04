„Are un cuvânt de spus!” – Elias Charalambous, lăudat de Helmut Duckadam!

Elias Charalambous, noul antrenor cu licență PRO de la FCSB, a debutat pe banca echipei cu o victorie (2-1 cu Sepsi).

Se pare că Helmut Duckadam, fostul portar român, a rămas impresionat de tehnicianul cipriot. Iată ce a spus.

„Are un cuvânt de spus!”

„Cred că acest antrenor are – nu știu dacă mai multă libertate – , dar are un cuvânt de spus. Cred că se consultă cu Pintilii, care are și un anumit respect pentru el, că a mai antrenat de-a lungul timpului. Cred că Pintilii își dă seama în ce situație s-ar pune acum, să fie superiorul unui antrenor cu licență, care a mai antrenat, nu la liga a doua, ca Strizu.

Și atunci cred că se consultă, chiar dacă probabil aprobarea se dă de sus. Din câte am înțeles, e un antrenor care are un stil de joc, știe meserie. Nu m-am așteptat la acest transfer. Nu cred că a zis Gigi Becali să-l bage pe Popescu, dar se poate să fi cerut să fie scos Edjouma. Pintilii are de învățat și împreună cu el învață. Întotdeauna a spus că n-are licență, că a vrut să aștepte, dar acum are o șansă să lucreze împreună cu Charalambous, să fie doi antrenori principali”, a declarat Helmut Duckadam, pentru PlaySport.