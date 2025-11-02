Argint pentru judoka Roxana Vișa la CE U23 de la Chișinău

Sportiva română Roxana Vișa a cucerit medalia de argint la cat. +78 kg, sâmbătă, la Campionatele Europene de judo Under-23 de la Chișinău.

În clasamentul pe medalii, România a ocupat locul 6

Vișa a învins-o în primul tur pe muntenegreanca Jovana Mrvaljevic, în sferturi a trecut de franțuzoaica Grace-Esther Mienandi Lahou, a câștigat semifinala cu italianca Tiziana Marini, dar a pierdut finala cu olandeza Paulien Sweers.

La aceeași categorie, Daria Tudorache a fost învinsă în primul tur de turcoaica Duygu Dirgen.

David Gliga a fost învins și el în primul tur la cat. 90 kg, de bulgarul Marian Palev.

La cat. 100 kg, Alexandru Sibișan a pierdut în primul tur în fața italianului Jean Carletti. Rareș Arsenie a intrat direct în optimile de finală, fază în care l-a învins pe slovacul Oliver Scheffel, dar a cedat în sferturi în fața germanului George Udsilauri, ulterior medaliat cu aur.

În recalificări, Arsenie s-a impus în fața italianului Henry Owusu Asare Owusu, dar a pierdut meciul pentru bronz cu slovenul Benjamin Mataseje și s-a clasat pe locul al cincilea.

La cat. +100 kg, Bogdan Petre a fost învins în primul tur, sferturile de finală, de georgianul Saba Kardava. Darius Dobre a cedat și el în sferturi, în fața turcului Recep Ergin.

România a participat la competiție cu 12 judoka, 6 la masculin și 6 la feminin.

România a obținut două medalii, una de aur prin Ioan Dzițac (cat. 73 kg) și una de argint prin Roxana Vișa (cat. +78 kg). În clasamentul pe medalii, Azerbaidjanul s-a clasat pe primul loc, cu două de aur, una de argint și una de bronz, urmat de Italia, 2-0-7, Franța, 1-3-2, Georgia, 1-2-3, Olanda, 1-1-1, România, 1-1-0, etc.

România va participa și în întrecerea pe echipe mixte, programată duminică.

La întreceri s-au aliniat 308 judoka din 37 de țări, 172 la masculin și 136 la feminin.

La ediția de anul trecut, de la Pila (Polonia), România a obținut o singură medalie, de bronz, prin Florentina Ivănescu (cat. 63 kg).