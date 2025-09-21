Argint pentru Yannick Alexandrescou la Campionatul European U18

duminică, 21 septembrie 2025
Jucătorul dinamovist Yannick-Theodor Alexandrescou (17 ani) a cucerit medalia de argint în proba de simplu la CE U18, care s-a desfăşurat la Oberpullendorf (Austria).

Românul este campion european U16 în 2024

Yannick a cedat în finala cu germanul Niels McDonald, scor 6-2, 7-5.

Neamţul este câştigătorul din acest an la Roland Garros (juniori).

Yannick Alexandrescou este campion european U16 în 2024, primul titlu la individual cucerit după 34 de ani.

