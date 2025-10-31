Argint și bronz pentru România la Europenele de haltere U23

România a obținut o medalie de argint și una de bronz, vineri seara, la Campionatele Europene de haltere pentru tineret (U23) de la Durres (Albania).

Delegația țării noastre a ajuns la 14 medalii

Anca Georgiana Grosu a obținut argint la stilul aruncat, în cadrul cat. 63 kg, la Under-23, cu 119 kg. La smuls, Grosu a încheiat pe 6, cu 90 kg (a ratat ultima încercare, la 93 kg), iar la total s-a clasat pe 6, cu 209 kg.

La aceeași categorie, Andreea Cotruța a cucerit bronzul la smuls, cu 97 kg, la aruncat a terminat a cincea, cu 114 kg, după ce a ratat două tentative la 119 kg, în timp ce la total a ocupat locul 4, cu 211 kg.

Bilanțul României este acum de 14 medalii la Campionatele Europene de haltere pentru juniori și tineret (U23) de la Durres (Albania), dintre care patru de aur, trei de argint și șapte de bronz.

Mihaela Valentina Cambei a cucerit trei medalii de aur la cat. 53 kg, Under-23, iar Tiberiu Donose a câștigat aur la cat. 79 kg (smuls), juniori.

Medalii de argint au obținut juniorii Daniel Dorobete la cat. 65 kg (smuls), Dana Berchi la cat. 58 kg (smuls), precum și Anca Georgiana Grosu la cat. 63 kg (aruncat), la U23.

Medalii de bronz au câștigat Andreea Cotruța la cat. 63 kg (smuls), la U23, dar și juniorii Tiberiu Donose la cat. 79 kg (total), Dana Berchi la cat. 58 kg (smuls și total), Narcis Papolți la cat. 60 kg (smuls și total), Alexia Diana Șipoș la cat. 53 kg (aruncat).

România participă cu un lot de 15 sportivi, 11 la juniori și 4 la U23, la Campionatele Europene de juniori și tineret de la Durres (28 octombrie – 5 noiembrie).