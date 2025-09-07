Arina Sabalenka după câştigarea titlului la US Open: „Meritam să câştig un Grand Slam în acest sezon”

Arina Sabalenka, numărul 1 mondial, câştigătoare a US Open după ce a pierdut finalele Australian Open şi Roland Garros, consideră că a meritat trofeul având în vedere sezonul 2025.

„Din cauza finalelor (a pierdut la Australian Open şi Roland Garros în această etapă) de la începutul sezonului, acest titlu este diferit de celelalte. Am sentimentul că a trebuit să depăşesc multe obstacole pentru a-l obţine. Meritam să câştig un Grand Slam în acest sezon. Aşadar, când am rămas în genunchi, a fost o emoţie pură, pentru că a însemnat foarte mult să apăr acest titlu, să dezvolt un tenis atât de bun şi să fiu capabilă să-mi gestionez emoţiile. Sunt foarte mândră de mine”, a declarat Sabalenka.

„După Australia, mi-am spus că cel mai bine era să uit şi să merg mai departe, dar acelaşi lucru s-a întâmplat şi la Roland Garros. După aceea, mi-am spus că era momentul să mă opresc şi să reflectez. Eram în Mikonos, citeam cartea mea, mă bucurăm de privelişte (râde) şi mă întrebam de ce am lăsat emoţiile să preia controlul în cele două finale. Cred că eram într-o stare de spirit în care îmi spuneam că, dacă ajung în finală, o voi câştiga. Şi, într-un fel, nu mă aşteptam ca adversarul să lupte aşa. Credeam că va fi uşor să câştig, ceea ce nu este o stare de spirit potrivită”, a afirmat Sabalenka.

Sportiva din Belarus a afirmat că a reuşit să-şi controleze emoţiile înainte de finala de la US Open. „Înainte de această finală, am decis că voi controla emoţiile, indiferent de ce se va întâmpla în acest meci. Ideea mea era să intru pe teren şi să lupt pentru fiecare punct, să mă concentrez pe mine şi pe ceea ce trebuia să fac pentru a câştiga acest meci. Cred că am învăţat această lecţie şi sper sincer că nu mi se va mai întâmpla niciodată dacă voi juca alte finale”.

Învinsă de două ori în finala unui turneu de Grand Slam în acest sezon, numărul unu mondial Arina Sabalenka a câştigat în sfârşit titlul major din 2025, dominând-o pe americanca Amanda Anisimova, cap de serie 8, sâmbătă, în finala US Open, scor 6-3, 7-6(3).