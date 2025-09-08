Arina Sabalenka se menține în fruntea clasamentului WTA după titlul câștigat la US Open

Belarusa Arina Sabalenka se menține în fruntea clasamentului mondial a jucătoarelor profesioniste de tenis (WTA), publicat luni, după ce a cucerit al doilea său titlu consecutiv la US Open.

Sabalenka are același avans ca în urmă cu două săptămâni față de Iga Swiatek, peste trei mii de puncte, în timp ce pe locul al treilea se află în continuare jucătoarea americană Coco Gauff, la doar 59 de puncte de poloneză.

Americanca Amanda Anisimova, finalista de la New York, a reușit un salt de cinci locuri și se află pe patru, cea mai bună clasare din carieră, la 2.700 de puncte de compatrioata Gauff.

Finalista de anul trecut, Jessica Pegula, a coborât trei poziții și se află acum pe locul al șaptelea.

Japoneza Naomi Osaka, dublă laureată la New York (2018, 2020), învinsă în semifinalele acestei ediții, a reușit un salt de zece locuri și a ajuns pe 14.

România are trei reprezentante în top 100, dar Jaqueline Cristian este pe 43, cea mai bună clasare a carierei. Sorana Cîrstea a urcat pe 66, iar Gabriela Ruse a coborât 26 de locuri și se află pe 96.

La dublu, Sorana Cîrstea se află pe 56, Gabriela Ruse ocupă locul 62, iar Monica Niculesc se află pe 73.

Clasamentul WTA la simplu

1 (1). Arina Sabalenka (Belarus) 11.225 puncte

2 (2). Iga Swiatek (Polonia) 7.933

3 (3). Coco Gauff (SUA) 7.874

4 (9). Amanda Anisimova (SUA) 5.159

5 (5). Mirra Andreeva (Rusia) 4.793

6 (6). Madison Keys (SUA) 4.579

7 (4). Jessica Pegula (SUA) 4.383

8 (8). Jasmine Paolini (Italia) 4.006

9 (7). Qinwen Zheng (China) 4.003

10 (10). Elena Rîbakina (Kazahstan) 3.833

…………………………………………………………..

43 (50). Jaqueline Cristian 1.281

66 (71). Sorana Cîrstea 998

96 (70). Elena-Gabriela Ruse 779

109 (92). Irina-Camelia Begu 694

114 (112). Anca Todoni 660

168 (200). Miriam Bulgaru 421

246 (239). Patricia Maria Țig 288

282 (258). Irina Bara 239

284 (294). Gabriela Lee 238

297 (298). Ana Bogdan 227