Arlauskis, moment de sinceritate: „La mine cuvântul e cel mai important, e sfânt!”

Giedrius Arlauskis s-a retras recent din cariera de fotbalist. Fostul portar a vorbit despre motivul pentru care nici măcar nu mai urmărește partide de fotbal.

Lituanianul a mărturisit că vizionarea meciurilor îl determină să revină pe teren, ceea ce a promis că nu se va mai întâmpla.

„La mine cuvântul e cel mai important, e sfânt!”

„De când am plecat de la Craiova în februarie, nu am intrat pe niciun site din România să citesc ce se mai întâmplă. Nu mai am chef să mă uit la fotbal. Este o saturație și mă și enervez.

Au trecut 10 luni de când m-am retras, iar jucătorul din mine nu a murit încă. Mai am niște momente în care simt că trebuie să plec undeva. Dar 100% nu mai revin dacă am anunțat. La mine cuvântul e cel mai important, e sfânt.

Nu pot să mă uit pentru că mă gândesc ‘Mamă, mamă ce mă enervez. Pot să mai joc și eu’. Când văd portarii…Când încep să îmi aduc aminte cariera, pașii, oferte, decizii și așa mai departe zic ‘Puteam să fiu acolo’. Apoi mă uit la baschet, la golf sau la tenis, trec pe alt sport. Nici la Champions League nu pot să mă mai uit”, a spus Arlauskis, potrivit fanatik.ro.