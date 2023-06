„Arma secretă” a FCSB-ului revine! Ce a spus Mihai Stoica despre jucătorul care se întoarce la echipă: „Ne poate ajuta!”

FCSB a dispune din noul sezon de serviciile lui Valentin Gheorghe, cel care a fost împrumutat în ultima stagiune la la Umraniyespor, în Turcia.

Mihai Stoica, oficialul echipei bucureștene, a comentat revenirea jucătorului, pe care îl laudă pentru versatilitatea sa în teren. Iată ce a spus despre Vali Gheorghe.

„Ne poate ajuta!”

„Da, Vali Gheorghe se întoarce. E jucător polivalent care ne poate ajuta. Chiar ne poate ajuta. Cât a fost la noi, el a fost chiar bine. L-am lăsat să plece pentru că era supraîncărcat postul respectiv. Postul lui de bază este atacant lateral stânga. Este Coman acolo. E Octavian, care trebuie să schimbe și să joace în altă parte pentru că, la momentul ăsta, Coman este foarte greu de înlocuit.

Atenție! Înainte de a juca Florinel Coman la nivelul ăsta, am spus clar că el va fi jucătorul cel mai important de la noi. Eu mă înșel cam rar. L-am văzut la antrenamente cum este și am știut că va fi numărul 1. Eu am spus că va fi numărul 1 înainte să dea primul gol din ultima perioadă, iar după aia a început să joace.

Coman e prea bun. Octavian e un jucător care poate juca stânga, dreapta, număr 10, inter. Coman e atacant lateral stânga. Și e bun, foarte bun! M-aș mira ca echipa națională să înceapă fără Coman titular…”, a spus Mihai Stoica, pentru Orange Sport.