Arne Slot a lămurit situația lui Isak la Liverpool: „Nu vă așteptați să joace pe 90 de minute!”

Arne Slot, antrenorul lui Liverpool, a transmis un mesaj clar după transferul record al lui Alexander Isak la campioana Angliei. „Cormoranii” au plătit 145 de milioane de euro către Newcastle pentru a-l aduce pe atacantul suedez, cotat la 120 de milioane de euro, dar managerul olandez avertizează că Isak nu va fi titularizat automat în fiecare meci.

Slot subliniază că Isak trebuie să-și revină fizic, după ce a lipsit aproximativ 3-4 luni de la antrenamente, iar acum urmează un proces treptat pentru a-l aduce la forma optimă.

„Să nu vă aşteptaţi să joace 90 de minute în fiecare meci. Cu siguranţă nu se va întâmpla asta în următoarele săptămâni. Nu a avut o pregătire de vară. A lipsit vreo 3-4 luni de la antrenamentele echipei, deci acum trebuie să-l construim treptat pentru a putea juca în fiecare meci.