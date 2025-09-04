Arrigo Sacchi a numit echipa care va câștiga campionatul în Seria A în acest sezon

Arrigo Sacchi a făcut o serie de predicții despre cum vede evoluția sezonului 2025-2026 în Serie A. Antrenorul italian crede că Napoli va fi campioană.

„Nu sunt ghicitor de profesie, dar voi îndrăzni să spun Napoli”, a declarat Sacchi, întrebat să prezică câștigătorul Serie A pentru sezonul 2025-26, într-un interviu pentru Gazetta dello Sport.

La întrebarea cine crede că a făcut cele mai bune afaceri în Serie A în această vară, Sacchi a răspuns din nou: „Fără îndoială, Napoli. Au adus jucători care se potrivesc modului în care antrenorul vrea să joace. Exact așa trebuie făcut. Singura necunoscută este angajamentul lor dublu.

Lotul este mare și poate face față atât campionatului, cât și Ligii Campionilor, dar meciurile internaționale sunt ca niște lipitori: îți sug sângele, îți lipsește energia în picioare și în minte.”