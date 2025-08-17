Arsenal a învins Manchester United, în deplasare, în debutul Premier League

Arsenal a câştigat prima confruntare a sezonului cu Manchester United, duminică, pe Old Trafford, scor 1-0.

Runda se încheie cu Leeds – Everton

Arsenal s-a impus graţie golului marcat de Riccardo Calafiori în minutul 13, în urma unui corner.

Tot duminică, Chelsea şi Crystal Palace au remizat, scor 0-0, în timp ce Nottingham Forrest a trecut de Brentford, scor 3-1.

Partida Leeds – Everton se va disputa luni.