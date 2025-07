Arsenal a transferat un jucător din Portugalia. Contract pe cinci și 63.500.000 de euro achitați

Arsenal l-a transferat pe atacantul suedez Viktor Gyokeres, în schimbul sumei de 63.500.000 de euro, la care se adaugă şi un bonus de 10.000.000 de euro.

Anunțul a fost făcut de jurnalistul sportiv italian Fabrizio Romano, pe platforma socială X.

Jucătorul în vârstă de 27 de ani va semna un contract valabil pe cinci ani.

„Viktor Gyökeres la Arsenal, here we go! Acord verbal încheiat între toate părţile implicate. Sporting a acceptat ultima ofertă a celor de la Arsenal: 63.5 milioane de euro plus 10 milioane în bonusuri, iar agentul îşi va reduce comisionul. Gyökeres va semna un contract pe cinci ani cu Arsenal.”, a transmis Fabrizio Romano, pe X.

Suedezul a înscris 68 de goluri în 66 de partide pentru gruparea portugheză Sporting.

Viktor Gyokeres este cotat la 75.000.000 de euro de site-urile de specialitate.