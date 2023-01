Arsenal, liderul din Premier League, a rezolvat primul transfer al anului 2023! Cine se alătură „Tunarilor”!

Arsenal are parte de un sezon fantastic în Premier League. Echipa lui Mikel Arteta se află pe primul loc, la 5 puncte dinstanță de locul 2, campioana Manchester City.

Se pare că „Tunarii” au rezolvat primul transfer din acest an. Fabrizio Romano, jurnalistul italian cunoscut pentru dezvăluirea în avans a transferurilor, a transmis că Leandro Trossard, jucătorul celor de la Brighton, a trecut toate testele medicale la Arsenal.

Leandro Trossard has now successfully completed all medical tests as Arsenal player. ✅🩺⚪️🔴 #AFC

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 20, 2023