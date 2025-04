Artean voia să o bată pe Craiova

Andrei Artean a fost integralist și în victoria cu Universitatea Craiova (2-1), bifând astfel maximul de minute în tricoul echipei noastre, până acum, în acest play-off.

După succesul împotriva oltenilor, fotbalistul „Șepcilor roșii” a făcut o „radiografie” a partidei și a amintit obiectivul stabilit pentru finalul sezonului, se arată pe site-ul oficial al ardelenilor.

”Cred că am făcut o prima repriză foarte foarte bună, după care, paradoxal, nu am jucat atât de bine în repriza a doua, dar am înscris de două ori și am întors rezultatul. Întâlnisem o echipă pe care nu o învinsesem de vreo nouă meciuri (zece meciuri-n.n.) și ne doream foarte mult să obținem o victorie contra Craiovei. Într-adevăr a fost supărător (că au încasat gol după câteva ocazii irosite-n.n.), asta vorbeam și noi în teren că a fost cred prima dată când au ajuns la noi în careu și ne-au dat gol. Dar pe fondul acela bun de joc aveam încredere că putem reveni după pauză, asta am vorbit și în vestiar. Chiar dacă ne conduceau cu 1-0, noi aveam încredere foarte mare că întoarcem scorul. Am reușit de foarte multe ori să întoarcem scorul în campionatul acesta și suntem fericiți”, a spus Artean.

Mijlocașul Universității a remarcat nivelul ridicat din play-off și speră ca finalul sezonului să o găsească pe „U” pe un loc eligibil pentru cupele europene.

„Acum, suntem pe locul al treilea, până joacă CFR. Play-off-ul acesta este incredibil, câștigi un meci și te bați la campionat, pierzi un meci, ești în afara cupelor europene. Noi avem un obiectiv clar și sperăm să ni-l îndeplinim în acest an. După fiecare victorie ești euforic și îți vine să zici că te bați la campionat, dar e bine să fim realiști. E o muncă grea, sunt echipe foarte bune, fiecare meci e greu în play-off. Ne așteaptă un derby cu CFR-ul care e într-o formă foarte bună și trebuie să fim temperați, să luăm fiecare meci în parte”, a completat fotbalistul echipei noastre.

De asemenea, Artean a dezvăluit schimbările pe care le-au făcut el și colegii săi pentru a se adapta condițiilor de joc.

”Ne-am speriat puțin înainte de meci că ne dezavantaja terenul, pentru că pregătisem jocul altfel. Venisem după un meci foarte bun în Giulești, unde am dominat și am revenit la jocul acela de posesie care a făcut această echipă să aibă o identitate. Am fost nevoiți să ne adaptăm, pentru că suntem jucători cu experiență. Ne-am raportat la starea terenului, am jucat puțin mai direct, ne-am câștigat duelurile”, a mai declarat jucătorul „studenților”.