Artistul portorican Bad Bunny va asigura spectacolul la pauza Super Bowl LX din 2026

La 31 de ani, Bad Bunny nu este deloc străin de lumea sportului. Văzut de mai multe ori în ringurile WWE, cea mai mare companie americană de wrestling, el a investit şi într-o echipă de baschet din Puerto Rico, Los Cangrejeros de Santurce.

Cântăreţul de reggaeton are aproximativ 78 de milioane de ascultători lunari pe Spotify.

Alegerea lui Bad Bunny pentru pauza celui de-al 60-lea Super Bowl pune capăt zvonurilor privind prezenţa lui Taylor Swift, vedeta mondială a muzicii pop şi logodnica de câteva săptămâni a jucătorului Kansas City Chiefs, Travis Kelce.

Potrivit Sport Business Journal, ea ar fi refuzat propunerea NFL după ce unele dintre cererile sale au fost respinse de NFL.