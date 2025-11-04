Aryna Sabalenka a învins-o pe Jessica Pegula, la Turneul Campioanelor

Jucătoarea belarusă de tenis Aryna Sabalenka, liderul WTA, a învins-o marți seara, în trei seturi, 6-4, 2-6, 6-3, pe americanca Jessica Pegula (5 WTA), la Turneul Campioanelor de la Riad (Arabia Saudită), competiția de final de sezon din circuitul profesionist feminin de tenis (WTA), dotată cu premii totale de 15,5 milioane de dolari.

În primul meci al zilei, Coco Gauff a învins-o în două seturi pe italianca Jasmine Paolini

Sabalenka s-a impus după o partidă de două ore și cinci minute. Ea o învinsese fără probleme duminică, în primul meci de la Riad, pe italianca Jasmine Paolini, cu 6-3, 6-1, în Grupa ‘Steffi Graf’.

În primul meci al zilei de marți, tot în această grupă, jucătoarea americană Coco Gauff (3 WTA) a învins-o în două seturi, 6-3, 6-2, pe italianca Jasmine Paolini (8 WTA).

Sabalenka e lider, cu 2 victorii, urmată de Pegula, o victorie și un eșec, Gauff, o victorie și un eșec, Paolini, două înfrângeri.

Turneul Campioanelor – WTA Finals – reunește cele mai bune opt jucătoare ale sezonului la simplu și cele mai bune opt perechi de dublu din lume.