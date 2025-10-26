AS Roma a învins Sassuolo și a egalat liderul Napoli

Echipa AS Roma a învins la limită în deplasare, cu scorul de 1-0, formația Sassuolo, într-un meci din etapa a opta a campionatului de fotbal al Italiei, disputat duminică.

AS Roma este echipa cu cele mai puține goluri încasate de la debutul sezonului în Serie A

Gruparea ‘giallorossa’ s-a impus prin golul marcat în prima repriză de internaționalul argentinian Paulo Dybala (16).

Grație acestui succes, al șaselea consecutiv în Serie A, AS Roma a egalat la puncte (18) liderul SSC Napoli, care câștigat sâmbătă partida disputată pe teren propriu, cu Inter Milano (3-1).

Napoli, campioana en titre, a rămas însă în fotoliul de lider al clasamentului grație golaverajului superior (+7, față de +5 pentru AS Roma).

Sub conducerea antrenorului Gian Piero Gasperini, angajat în luna iulie, AS Roma este echipa cu cele mai puține goluri încasate de la debutul sezonului în Serie A (3), dar care a marcat de asemenea foarte puține, doar 8, în condițiile în care Inter Milano (locul 4, cu 15 puncte) a înscris 19 goluri în opt etape, sub comanda tehnicianului român Cristian Chivu.