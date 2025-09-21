AS Roma, victorie în marele meci cu Lazio

AS Roma s-a impus cu 1-0 în derby-ul cu Lazio, disputat duminică pe terenul rivalei, în etapa a patra din Serie A.

Golul care a decis confruntarea a fost reușit de Pellegrini în minutul 38.

Gazdele au rămas în zece oameni pe final, după eliminarea lui Belahyane în minutul 86.

În urma acestui rezultat, Roma urcă pe locul 4, cu 9 puncte, în timp ce Lazio rămâne pe poziția a 14-a, cu doar 3 puncte.