Ashley Young nu se lasă! La 38 a semnat cu o echipă din Premier League

Fostul internaţional englez Ashley Young a semnat joi un contract cu gruparea engleză Everton. Young a împlinit 38 de ani duminică, în 9 iulie.

”Sunt încântat să fiu jucătorul lui Everton şi mă bucur că m-am alăturat acestui mare club. Abia aştept să înceapă sezonul, să ies pe teren, pe Goodison Park, şi să aud fanii pasionaţi care ne vor susţine din tribune.

Un alt factor important în luarea deciziei de a veni aici a fost managerul echipei. Îl cunosc şi ştiu cât este de pasionat. Onestitatea lui, dorinţa de a munci din greu şi foamea lui de rezultate sunt pe măsură. Ştiu că lucrurile nu au mers prea bine pentru Everton în ultimele două sezoane, dar ambiţia managerului a fost un factor cheie în decizia mea. Am vorbit cu el şi am înţeles ce vrea să facă pentru a schimba clubul. Sunt încântat să am ocazia de a fi aici, iar acum nu mai vreau decât să începem treaba”, a spus fotbalistul.