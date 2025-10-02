Assad Al-Hamlawi pur și simplu îl adoră pe Mirel Rădoi! Cum l-a cucerit antrenorul: „Contează enorm!”

deplasare cu polonezii de la Rakow, contând pentru prima etapă din grupa de Conference League. Oltenii speră să debuteze cu dreptul în competiție, iar speranțele și le pun în Assad Al-Hamlawi, devenit în doar două luni noul „tunar” al trupei din Bănie.

Assad Al-Hamlawi a anunțat care este diferența între campionatul românesc și cel polonez

Atacantul Universității Craiova, care a reușit și un hattrick în disputa cu Sarajevo, a avut cuvinte măgulitoare la adresa lui Mirel Rădoi în conferința de presă dinaintea partidei cu Rakow. Acesta a vorbit despre cum reușește tehnicianul oltean să-i motiveze înaintea fiecărui meci, dar și la antrenamente.

„Echipa se simte foarte bine, toți suntem pregătiți. Cred că ne-am descurcat foarte bine până acum în Conference League, după cum s-a și văzut.

Avem așteptări mari de la acest meci și dacă vom continua să ne facem munca la fel ca până acum, cu siguranță vom avea parte de satisfacție la finalul jocului cu Rakow. Mirel Rădoi îți pune un zâmbet pe față de fiecare dată, ne încarcă cu energie, ceea ce contează enorm!“, a spus Assad Al-Hamlawi, cu zâmbetul pe buze.

Atacantul Universității a mai punctat faptul că nu a avut posibilitatea să le dea prea multe amănunte colegilor despre adversar, dat fiind faptul că a trecut ceva timp de la ultima sa „încleștare“ cu Rakow. Nu în ultimul rând, Al-Hamlawi a evidențiat și o diferență interesantă între campionatele din Polonia și România.

„Nu pot să spun prea multe despre ei, pentru că a trecut mult timp de la ultimul meci împotriva lor. Clar este că au o echipă puternică din punct de vedere individual și chiar și tactic stau foarte bine.

Sper ca experiența mea din Polonia să ajute echipa în meciul de joi. Îi cunosc bine, da și am pus la punct tot ce trebuia pentru acest joc. Sperăm să redobândim acest șir al victoriilor așa cum ne-am și obișnuit.

Cea mai mare diferență dintre cele două campionate este faza de contraatac. Polonezii se descurcă mult mai bine din acest punct de vedere. Sunt mult mai multe contraatacuri în Polonia, decât în campionatul României“, a încheiat Assad.