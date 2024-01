„Ăsta e adevărul!”-Reacția lui Valeriu Iftime după ce s-a spus că va prelua FC Botoșani!

Vasile Miriuță a reacționat după ce s-a zvonit că va prelua FC Botoșani. Trupa moldavă și-a găsit antrenor, numindu-l în funcție pe Bogdan Andone.

Se pare că Miriuță a contestat orice legătură cu echipa lui Valeriu Iftime. Antrenorul a precizat că nu a fost căutat de patronul din Liga 1.

„Ăsta e adevărul!”

„Eu, personal, nu am discutat cu domnul Iftime. Ăsta e adevărul. Și știți cum este, chiar dacă aș fi discutat cu cineva nu aș fi spus. Nu am fost niciodată antrenorul ăla care să iasă la televizor și să spun că am fost căutat de anumite echipe.

Dacă vrea cineva să te ia, te caută și discută cu tine. Eu așa am făcut de fiecare dată. Așa când se scrie pe anumite surse… La fel a fost și când eram la Chindia, s-au scris multe lucruri”, a spus Valeriu Miriuță, pentru Digi Sport.