Așteptat să revină la FC Botoșani, Hervin Ongenda a dispărut: „Doar Dumnezeu știe la ora asta pe unde oare este!”

Hervin Ongenda, fotbalistul care a jucat la Rapid în a doua parte a sezonului trecut, este liber de angajament. Așteptat la FC Botoșani, fosta sa echipă, francezul este de negăsit.

Mai exact, patronul Valeriu Iftime a anunțat că nu mai știe nimic de mijlocaș. Iată ce a spus despre Ongenda.

„Doar Dumnezeu știe la ora asta pe unde oare este!”

„Credeați că am rezolvat-o cu Ongenda? Ei bine, vă spun în premieră că nu știm pe unde mai este Ongenda. Doar Dumnezeu știe la ora asta pe unde oare este.

Am discutat cu Ongenda, am negociat cu el, am bătut palma la salariu, dar stai că ne-a dispărut Ongenda și de două zile nu mai dăm de el.

Stabilisem totul, își dăduse OK-ul să vină la Botoșani, îl pusesem în contact cu președintele clubului meu să i se ocupe de bilete, dar Ongenda nu îi mai răspunde la telefon.

L-am sunat și eu vineri de două ori, dar nici mie nu mi-a mai răspuns. E tare, nu? Eu cred că el are o altă ofertă, dar măcar să ne spună în față.

Așa, pare că ne-a pus pe lista de așteptare. Eu îl vreau cu orice preț la Botoșani, dar nu mai dăm de el”, a declarat Valeriu Iftime, potrivit Prosport.