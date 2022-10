Astra Giurgiu, umilință fără precedent – Golaveraj 0-60 după 6 etape în Liga 3

Fosta campioană a României, Astra Giurgiu, nu se regășește după ce a ajuns în Liga a 3-a.

Gruparea patronată de Ioan Niculae a suferit o înfrângere istorică în etapa trecută, 19-0, cu Tunari, însă lucrurile nu s-au îndreptat.

Runda a șasea din Seria 4 a Ligii a 3-a a venit cu un nou scor rușinos pentru giurgiuveni. Astra a fost bătută de Unirea Bascov, formație din Argeș, cu 12-0, chiar pe teren propriu.

După 6 runde, Astra Giurgiu are zero puncte și zero goluri marcate, la care se adaugă și 60 de goluri primite.