Atac dur al unui campion mondial suspendat pentru dopaj: „Consumi cocaină și ești suspendat șase luni, eu am primit doi ani pentru un sirop de tuse!”

Alejandro „Papu” Gomez, campion mondial în 2022 cu echipa națională a Argentinei, a primit o suspendare de doi ani în octombrie 2023, după ce a fost depistat pozitiv la terbutalină, substanță interzisă pe care acesta o consumase cu un an în urmă, când evolua pentru FC Sevilla. Sudamericanul a vorbit despre perioada dificilă prin care a trecut.

Revolta campionului mondial suspendat pentru „un sirop de tuse”

„Papu” Gomez evolua în Italia, la Monza, în momentul în care i s-a confirmat faptul că va fi suspendat pe o perioadă de doi ani pentru dopaj, după ce o substanță interzisă, terbutalină, a fost depistată în proba sa de către Comisia Anti-Doping din Spania, cazul ajungând mai apoi la FIFA.

Fostul internațional argentinian susține că substanța a ajuns în corpul său după ce a consumat un sirop de tuse. „Consumi cocaină sau fumezi un ‘joint’ și primești o suspendare de șase luni.

Eu am primit doi ani pentru că am consumat siropul de tuse al fiului meu. Dar, sunt încă aici, merg înainte. Da, am fost extrem de furios.

Mi-a fost greu să urmăresc meciuri de fotbal în primă fază, am închis televizorul. Pentru mine, fotbalul era mort.

M-am izolat și am început să merg la psiholog, pentru că era un ciclu din care nu puteam să ies”, a afirmat Gomez, conform . Recent, un alt fotbalist de la o echipă importantă din Europa a primit o suspendare lungă pentru dopaj.