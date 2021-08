Atac fără menajamente la adresa lui Giovanni Becali: ,,A băut prea mult şi nu-şi dă seama ce vorbeşte”

Transferul lui Alexandru Cicâldău la Galatasaray a încins spiritele între Giovanni Becali, impresarul fotbalistului, şi Yuksel Yesilova, antrenorul secund al lui Cristi Pustai de la FC Buzău.

După ce Yesilova a declarat în Turcia că transferul lui Cicâldău la Galatasaray nu e unul foarte bun, Giovanni Becali l-a ironizat pe tehnician, spunând că îi căra valiza lui Gheorghe Mulţescu şi că ar fi ministrul de finanțe al președintelui Turciei, Recep Tayyip Erdogan.

După declaraţiile lui Giovanni Becali, Yuksel Yesilova a revenit cu replica. Acesta spune că a intrat în stare de şoc la auzul celor spuse de Ioan Becali.

,,Am văzut ce a zis Giovanni Becali despre mine şi am intrat în stare de şoc. Toată lumea care mă cunoaşte ştie că nu am fost doar omul care-i căra geanta lui Gigi Mulţescu. Cred că Becali ori a băut prea mult, ori e prea bătrân. Sunt mândru că am lucrat cu Gigi Mulţescu şi îi datorez foarte mult din cariera mea în fotbal.

Giovanni Becali a spus despre mine că sunt ministrul de finanţe al lui Erdogan. Opreşte-te, nu ai voie să vorbeşti despre Erdogan! Eu am servit Turcia, nu pe Erdogan. Cred că Becali a băut prea mult şi nu-şi dă seama ce vorbeşte. Nu vorbi despre Erdogan!

Încă ceva, eu nu am spus niciodată nimic rău despre jucătorii lui. Eu am lucrat 12 ani în fotbalul românesc şi când cineva din Turcia mă întreabă despre un jucător român spun exact ce cred, pentru că sunt sincer. Şi aş face asta şi dacă cineva din România m-ar întreba ceva despre un jucător turc.

În cazul lui Cicâldău am spus, şi cred în continuare, că e un jucător prea scump pentru Galatasaray. E strict părerea mea şi Giovanni Becali ar trebui să înveţe să respecte şi părerea altora. E o chestiune de respect! Dacă Galatasaray l-ar fi transferat pe Dennis Man sau pe Mihăilă aş fi spus că e un transfer bun.

Giovanni Becali să nu creadă că eu am venit de pe stradă! Am 12 ani în fotbalul românesc, am lucrat la cele mai mari echipe şi asta vorbeşte pentru mine.”, a declarat Yuksel Yesilova, pentru Look Sport.