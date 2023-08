Atac furibund al lui Gheorghe Hagi la adresa diriguitorilor fotbalului românesc: „Ce vor să facă, să mă simt mic?”

Gheorghe Hagi, managerul campioana este de părere că Farul continuă să fie dezavantajată de arbitraje și de cei care fac programările meciurilor.

„Aia deja e blasfemie! Domnilor, faceți lucrurile egale”, a răbufnit Gheorghe Hagi

Președintele campioanei, Gheorghe Popescu, s-a arărat deranjat de faptul că LPF nu a găsit o soluție pentru a amâna meciul Farul – Universitatea Craiova, care a avut loc aseară, iar gazdele s-au impus cu 2-0.

Formația olteană a refuzat amânarea, președintele Mihai Rotaru argumentând că echipa antrenată de Laurențiu Reghecampf ar fi avut o pauză prea mare.

În schimb, managerul Farului, Gheorghe Hagi, susține că el nu a dorit ca meciul să se joace la altă dată decât cea stabilită inițial, dar nu înțelege de ce LPF a amânat meciul celeilalte reprezentante a României în play-off-ul pentru grupele Conference League, Sepsi.

„Eu n-am vrut, eu n-am pomenit niciodată de lucrul ăsta. Noi trebuie să jucăm, să ne obișnuim cu lucrul acesta. Noi am vrut să jucăm, am arătat foarte bine. Am făcut bine că jucăm, prindem experiență să o facem din trei în trei zile.

Nu știu de ce atâta tam-tam. Dar ce să fac? Sunt în România și aici se poartă să ne plângem. Ce să facem, să amânăm toate meciurile? Eu nu vedeam sensul. Dar cu ce n-am fost de acord e că unei echipe i se amână meciul și nouă nu.

Aia deja e blasfemie. E blasfemie! Suntem o echipă românească și trebuie să fim tratați la fel ca ceilalți. Domnilor, faceți lucrurile egale”, s-a revoltat Gheorghe Hagi.

„Ce vor să facă, să mă simt mic?”, s-a întrebat Hagi după un penalty neacordat în Farul – Universitatea Craiova

În același timp, fostul mare internațional român și-a manifestat nemulțumirea și vizavi de maniera de arbitraj la meciul cu Universitatea Craiova.

„Și azi am avut penalty în prima repriză. Nu există penalty mai clar ca la Mazilu. Nu există în lume, nicăieri! Și n-a dat, nici măcar nu s-a dus la monitor. Și atunci, eu ce să cred? Ce vor să facă, să mă simt mic? Nu, domnilor, nu sunt.

Farul nu mai e mică. Dar asta e, mergem înainte, noi trebuie să ne facem treaba, să demonstrăm pe teren, ca anul trecut”, a spus Hagi. De altfel, el a primit cartonaș galben în minutul 18, din cauza protestelor.

Reamintim că echipa campioană este singura echipă dintre cele 16 prezente în actuala ediție a Superligii care nu a fost programată niciodată în nocturnă în primele 6 etape.

În primele trei runde, Farul a jucat de la ora 18:30, în deplasare cu FC Hermannstadt (1-0) și acasă cu FC Voluntari (4-1) și Poli Iași (1-3).

În rundele a 4-a (2-3 în deplasare cu Petrolul) și a 6-a (1-3 în Giulești în fața Rapidului) a fost programată de la 18:15, iar partida din etapa 5-a, cea de pe teren propriu, cu UTA, a fost amânată.