Atanas Trică, primul gol la naționala U21

Selecționata U21 a României a început în această pauză competițională drumul înspre Campionatul European din 2027. Tricolorii antrenați de Costin Curelea fac parte din grupa A a preliminariilor și au deschis această campanie cu o remiză, la Iași, cu naționala statului Kosovo (0-0) și o victorie în deplasare cu San Marino (2-0), iar jucătorii Universității, Atanas Trică și Ștefan Lefter, s-au făcut remarcați, se arată pe site-ul oficial al celor de la Universitatea Cluj, se arată pe site-ul oficial al echipei ”U” Cluj.

În partida inaugurală de pe stadionul „Emil Alexandrescu”, Ștefan Lefter a fost integralist și a păstrat poarta intactă cu cele trei intervenții ale sale, iar Atanas Trică și-a făcut debutul în reprezentativa U21 după ce a fost introdus pe teren în minutul 60, în locul lui Rareș Burnete.

Partida de la Serravalle a adus și primul gol al lui Atanas în tricoul naționalei U21, după ce vârful „studenților” a preluat elegant pe lângă un fundaș advers și a finalizat cu sânge rece pentru 2-0 în minutul 87, nu înainte ca, la doar trei minute după ce a fost introdus, să puncteze cu o lovitură de cap, reușita fiind anulată pentru o poziție de offside. De asemenea, la fel ca în primul meci al acestei „ferestre”, portarul Ștefan Lefter a încheiat partida fără gol primit.