Atenţionare în privinţa lui Moruţan şi Cicâldău la Galatasaray: ,,Lumea începe să-şi pună semne de întrebare”

Olimpiu Moruţan şi Alexandru Cicâldău au ajuns la Galatasaray Istanbul în acest început de sezon, după ce au fost achiziţionaţi de la FCSB, respectiv CS U Craiova.

Pe fotbalistul venit de la FSCB, turcii au plătit suma de 3,5 milioane de euro plus alte bonusuri, în timp ce pentru Alexandru Cicâldău au achitat suma de 6,5 milioane de euro.

Iosif Rotariu, fost fotbalist la Galatasaray, a vorbit despre situaţia celor doi români din capitala Turciei. Acesta transmite că dacă Moruţan şi Cicâldău nu vor avea realizări sau echipa nu va câştiga titlul la finalul sezonului, toţi străinii din lot vor avea mari probleme.

,,Moruțan și Cicâldău au mers la o echipă foarte grea și au plecat într-un moment nu atât de inspirat al lor în campionatul României. Acum că au avut niște realizări în primele etape nu arată foarte multe lucruri, pentru că au pierdut ultimul meci.

La Galatasaray dacă faci patru meciuri bune și două proaste lumea începe să își pună semne de întrebare. Suporterii nu au răbdare cu tine, iar dacă nu vor câștiga titlul vor avea mari probleme.

Cicâldău e un jucător mai adaptabil și mai constant și are șansa că trec foarte multe mingi pe la el în comparație cu Moruțan. Goluri le mai dai și din trei metri. Dar faptul că joacă mijlocaș central, acoperă o zonă mai mare, are mult mingea și e mai mult defensiv decât ofensiv

La Moruțan e mai greu pentru că el practic joacă un fel de număr zece. Trebuie să facă diferența la fiecare meci și va fi foarte greu. Pe mine a dat un milion de dolari Galatasaray și aveam deja 28 de ani. Hagi a plecat pe două milioane de la Steaua! Eu cred că sunt exagerate sumele astea. Sunt supraevaluați jucătorii din punct de vedere financiar.

Aici pierd foarte mult. E o presiune în plus pe jucători pentru că s-au plătit bani mulți pe ei și la Galatasaray nimeni nu așteaptă! Dacă anul acesta nu câștigă campionatul jucătorii străini vor avea primii probleme și vor suferi. Am fost acolo și știu ce s-a întâmplat când am terminat pe locul doi, deși am luat Cupa și Supercupa.”, a declarat Iosif Rotariu, pentru Fanatik.