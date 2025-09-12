Atleta etiopiană Diribe Welteji a fost suspendată provizoriu

Atleta etiopiană Diribe Welteji, medaliată cu argint la 1.500 de metri la Mondialele din 2023, nu va putea lua startul la Campionatele Mondiale de Atletism de la Tokyo din 2025. Tribunalul de Arbitraj Sportiv a decis suspendarea ei provizorie, după o solicitare transmisă de unitatea antidoping a World Athletics.

Conform instanței, măsura vine în urma unei presupuse abateri de la regulile antidoping. Cazul a fost deja analizat anterior de agenția națională antidoping din Etiopia, care la finalul lunii august a dat verdict de achitare. Totuși, forul internațional a cerut reexaminarea dosarului, considerând că există motive pentru o sancțiune provizorie.

În comunicatul TAS se precizează că sportiva este declarată ineligibilă pentru probele de 1.500 m feminin, competiție ce urmează să înceapă în weekendul inaugural al Mondialelor de la Tokyo. Decizia rămâne în vigoare până la finalizarea procedurilor disciplinare.