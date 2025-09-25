Atletico Madrid a învins Rayo Vallecano, scor 3-2, datorită unui hattrick reuşit de Julian Alvarez / Raţiu a fost integralist la Rayo

Formaţia Atletico Madrid a învins echipa Rayo Vallecano, scor 3-2, datorită unui hattrick reuşit de Julian Alvarez, miercuri, în etapa a şasea a campionatului Spaniei. Andrei Raţiu a fost integralist la Rayo.

Atletico era condusă în minutul 78 cu 2-1, după ce a deschis scorul prin Alvarez (15), dar Rayo a revenit şi a punctat prin Chavarria (45+1) şi Garcia (77).

În madrilenii au revenit prin acelaşi Julian Alvarez, care a marcat în minutele 80 şi 88.

Andrei Raţiu a fost integralist la Rayo şi a primit un cartonaş galben în minutul 90+7.

Într-un alt meci, Real Sociedad a învins Real Mallorca, scor 1-0, datorită golului marcat de Mikel Oyarzabal.