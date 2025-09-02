Atletico Madrid a transferat un argentinian

Atletico Madrid a anunţat transferul unui nou jucător ofensiv, Nicolas Gonzalez, împrumutat de la Juventus cu o opţiune de cumpărare de 32 de milioane de euro, legată de numărul de meciuri jucate.

Ajuns la Torino în anul 2024, după ce a petrecut trei sezoane la Fiorentina, internaţionalul argentinian (43 de selecţii, 6 goluri) a disputat 39 de meciuri cu Vecchia Signora în sezonul trecut, marcând 5 goluri.

El a intrat în joc duminică, în victoria lui Juve pe terenul lui Genoa (1-0), cu o zi înainte de plecarea sa în Spania.