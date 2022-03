Atletico Madrid în doliu! Șoc la echipa din capitala Spaniei. Jucătorilor nu le vine să creadă ce s-a întâmplat

Carlos Simeone, tatăl lui Diego Simeone, a murit vineri. Acesta a decedat la Buenos Aires, în Argentina, după cum a fost anunțat pe site-ul oficial al echipei Atletico Madrid.

Antrenorul Diego Simeone nu a fost prezent la antrenamentul oficial al echipei, deoarece a zburat imediat în Argentina pentru a fi cu familia sa.

Vestea tragică, care a venit ca un șoc, i-a determinat pe cei din conducerea lui Atletico Madrid să arboreze steagul roș-alb în fața stadionului Wanda Metropolitano, ca un omagiu pentru tatăl lui Diego Simeone.

„Președintele nostru, CEO-ul, Consiliul de Administrație și toți angajații clubului doresc să transmită sincere condoleanțe. Ne alăturăm durerii familiei. Odihnească-se în pace”, au fost cuvintele postate pe contul oficial al echipei.

