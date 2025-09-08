Atletism: România, reprezentată de 9 sportivi la Campionatul Mondial de la Tokyo

Delegaţia României include 9 sportivi (6 fete şi 3 băieţi) la Campionatul Mondial de atletism, de la Tokyo, care va avea loc între 13-21 septembrie.

Potrivit FR Atletism, lotul României include următorii sportivi:

Feminin: Andrea Mikloş – 400 metri, Alina Rotaru Kottmann – săritura în lungime, Diana Ion şi Andreea Taloş – triplusalt, Bianca Ghelber – aruncarea ciocanului, Stella Rutto – 3.000 metri obstacole;

Masculin: Mihai Sorin Dringo – 400 metri, Rareş Toader – aruncarea greutăţii şi Alin Firfirică – aruncarea discului.

Plecarea delegaţiei României spre Tokyo va avea loc marţi dimineaţă.

Campionatul Mondial de la Tokyo se desfăşoară între 13-21 septembrie, cu participarea a peste 2.200 de atleţi din întreaga lume.