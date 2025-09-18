Atletism: Suspendat pentru nerespectarea obligaţiilor privind localizarea, dublul medaliat olimpic Fred Kerley va participa la Enhanced Games

Sprinterul american Fred Kerley, dublu medaliat olimpic la 100 m, se alătură Enhanced Games, competiţie la care dopajul este permis, au anunţat miercuri organizatorii.

Enhanced Games, a căror primă ediţie va avea loc în mai 2026 la Las Vegas, va autoriza „substanţele care îmbunătăţesc performanţa” cu un protocol pe care îl anunţă „sigur, legal şi ghidat de ştiinţă”. „Recordul mondial (la 100 m, 9,58 de Usain Bolt, n.r.) a fost întotdeauna obiectivul suprem al carierei mele. Acest lucru îmi oferă ocazia de a-mi dedica toată energia pentru a-mi depăşi limitele şi a deveni cel mai rapid om din istorie”, a declarat Kerley, medaliat cu argint la 100 m la Jocurile Olimpice de la Tokyo în 2021 şi apoi cu bronz la Paris vara trecută.

Un bonus de un milion de dolari este promis atletului care va depăşi actualul record mondial la 100 m. Evenimentul, anunţat iniţial pentru perioada 23-25 mai 2026, apoi pentru perioada 21-24 mai, va include competiţii de înot (50 şi 100 m liber, 50 şi 100 m fluture), atletism (100 m, 100 şi 110 m garduri) şi haltere la Resorts World din Las Vegas.