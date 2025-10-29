„Atmosferă toxică” – Celtic îl critică pe Brendan Rodgers după demisia sa

Dermot Desmond, principalul acţionar al clubului Celtic Glasgow, a vorbit, într-un comunicat pe site-ul oficial, despre „atmsofera toxică” instaurată de antrenorul Brendan Rogers, care a demisionat luni seară.

După un comunicat politicos al clubului în care îi mulţumea antrenorului nord-irlandez pentru „două sezoane foarte reuşite”, omul de afaceri în vârstă de 75 de ani l-a acuzat că a contribuit la „atmosfera toxică” din cadrul echipei. „Trebuie să-mi exprim, de asemenea, profunda dezamăgire faţă de modul în care s-au desfăşurat ultimele luni”, a explicat el.

Potrivit lui Dermot Desmond, „comportamentul şi comunicarea” lui Brendan Rodgers „din ultimele luni nu au reflectat încrederea” transmisă de Celtic, „declaraţiile publice ale lui Rodgers cu privire la transferurile şi operaţiunile clubului au fost total neaşteptate” şi este „fals” că clubul „nu s-a angajat să îi ofere un contract”.

„Din păcate, cuvintele şi acţiunile sale au fost sursă de diviziune, înşelătoare şi egoiste. Acestea au contribuit la crearea unei atmosfere toxice în cadrul clubului şi au alimentat ostilitatea faţă de membrii echipei de conducere şi ai consiliului de administraţie”, a spus el.

Situaţia a scăpat de sub control după înfrângerea de duminică a lui Celtic în faţa liderilor neaşteptaţi ai începutului de sezon din Scoţia, Hearts (3-1), care şi-au mărit avantajul faţă de quadrupla campioană în exerciţiu la opt puncte după nouă etape.

O înfrângere care a agravat criza de la Celtic, echipa lui Brendan Rodgers, învinsă pentru a doua oară în două etape.

Dincolo de campionat, Celtic a avut un început de sezon tulburat de eşecul în calificările pentru Liga Campionilor împotriva echipei Kaïrat Almaty şi de tensiunile cu o parte din suporteri, nemulţumiţi de transferurile din vara aceasta, pe care le consideră insuficiente.

În aşteptarea numirii unui nou antrenor, Martin O’Neill, fostul manager al clubului, şi Shaun Maloney, fost jucător al Celtic, vor asigura interimatul.