Attila Hadnagy, directorul general al celor de la Sepsi, a vorbit înaintea meciului cu Bodo/Glimt: „Am demonstrat că putem juca cu cei care au buget mai mare decât noi!”

Sepsi OSK va juca joi, de la ora 20:00, în compania norvegienilor de la FK Bodø/Glimt în prima manșă a play-off-ului Conference League.

Attila Hadnagy, directorul general al covăsnenilor, a vorbit înaintea duelului de foc. Iată ce a spus despre echipa sa, dar și despre adversari.

„Am demonstrat că putem juca cu cei care au buget mai mare decât noi!”

„Sperăm că va fi impecabil. Sperăm să fie stadionul plin și să facem un rezultat istoric. Cu pași mărunți te duci spre play-off, e altfel. O să fim atenți la micile detalii. E cel mai important meci pentru noi. Sperăm să fie o organizare perfectă.

Nu au cerut ceva ce nu avem noi (n..r cei de la UEFA și Bodo/Glimt. Acum suntem mai atenți. Sperăm să fie totul perfect. Chiar e cel mai important meci al nostru. Mai sunt bilete, dar nu multe. Va fi sold-out. Mai sunt bilete.

E o echipă foarte bine organizată, cum am jucat anul trecut cu Djurgardens, dar mai buni decât suedezii, va fi un meci greu. De aia vrem să jucăm în Europa, să vedem unde suntem. Va fi un meci mai greu. Noi am făcut multe surprize. Sper să avem șanse.

Speriați nu suntem, mai mult sceptici. Am văzut meciurile lor, o echipă foarte bună. Ei pleacă favoriți, dar nu mereu favoriții câștigă. Am demonstrat că putem juca cu cei care au buget mai mare decât noi.

Nu am primit nicio veste (n.r. despre amânarea meciului cu Poli Iași). Mulțumesc Iasiului, lui Șfaițer și lui Leo Grozavu.

E de râs că se supără Farul că ni se anulează nouă meciul. Ăsta a fost răspunsul lor (n.r. de la LPF), că se supără Farul. Echipa adversă (n..r Universitatea Craiova) vrea să joace. Știam că Iașiul vrea să amâne. Sunt oameni care văd fotbalul de la noi.

Primele meciuri (n.r. din campionat) s-au amânat, nici nu ne-au întrebat. Dar și noi am trimis o hârtie.

Noi jucăm joi, apoi duminică la ora 13:00 avem meci cu Iașiul. Nici nu știu cu cine ne prezentăm. Fotbalul nostru nu știe să joace din trei în trei zile.

Am vrut să mergem cu avionul (n.r. la Iași), dar nu am găsit, mergem cu autocarul. Nu am găsit”, a spus Attila Hadnagy, pentru Digi Sport.