Attila Hadnagy, oficialul celor de la Sepsi, a criticat dur arbitrajul de la meciul cu Bodo/Glimt: „Ostil pentru noi, a avut un plus echipa gazdă!”

Sepsi OSK a fost eliminată dramatic de Bodo/Glimt din Conference League. Covăsnenii s-au revoltat asupra arbitrajului.

Attila Hadnagy, oficialul echipei, a comentat pe seama deciziilor dictate de central. Iată ce a spus despre cele întâmplate.

„Arbitraj ostil pentru noi, a avut un plus echipa gazdă!”

„Sincer, sunt dezamăgit! Am fost aproape de calificare, dar golul lor, al doilea, mi se pare din offside. Golul nostru, al lui Ştefănescu, anulat, nu mi se pare din offside. Am văzut reluarea, nici nu s-a tras linie, mi s-a părut un arbitraj ostil pentru noi, a avut un plus echipa gazdă. Am făcut un meci bun din minutul 30, până atunci ne-a cam fost frică.

Un dezavantaj a fost şi terenul, dar ne-am revenit, suntem o echipă importantă, devenim o echipă bună. Asta e, mergem înainte! Din păcate s-a greşit, dacă se lăsa golul trei al nostru, cred că ne calificam la penalty-uri!

Noi ne plângem de VAR-ul din ţară, dar ajungem în Europa şi şi aici sunt greşeli foarte mari. A decis rezultatul ce s-a întâmplat în seara asta. Cele 10-15 la sută s-au dat gazdelor, golul lor al doilea a fost din offside, la golul nostrual treilea nu a fost offside”, a declarat Attila Hadnagy, potrivit Prima Sport.