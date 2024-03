„Au fost 18 luni de tortură”. Darren Cahill, discurs superb despre revenirea Simonei Halep: „Sunt mândru de ea”

Darren Cahill a avut un discurs superb despre revenirea Simonei Halep. Dubla câştigătoare de Grand Slam va reveni în cadrul turneului de la Miami, după ce suspendarea sa de 4 ani a fost redusă la numai 9 luni de TAS.

„(n.r. – Cât de fericit sunteți pentru Simona și pentru faptul că o vom vedea din nou pe teren?) Pentru mine, a fost cel mai bun lucru din an. Și am avut un an foarte bun, cu tot ce am făcut până acum!

Au fost 18 luni de tortură, am crezut mereu în ea. Am știu că n-ar lua niciodată, deliberat, ceva interzis. Asta s-a adeverit când a mers la TAS, la Lausanne. Adevărul a ieșit la iveală.

Știu că a trecut printr-o perioadă grea, sunt foarte mândru de modul cum a gestionat totul. Sunt fericit că o voi vedea jucând din nou. Abia aștept să o revăd!”, a declarat Darren Cahill, pentru skysports.com.