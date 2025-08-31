Au fost anunțate echipele de start ale derby-ului CFR Cluj – FCSB

Articol de Mihai Popescu - Publicat duminică, 31 august 2025, ora 20:34,
Cinci puncte sunt între cele două combatante, cu 6 etape înainte de finalul play-off-ului
Cinci puncte sunt între cele două combatante, cu 6 etape înainte de finalul play-off-ului

Derby-ul CFR Cluj – FCSB, se dispută de la ora 21:30, în etapa a opta din Superliga.

Gruparea ”roș-albastră” a făcut două schimbări în primul 11. David Miculescu și Daniel Bîrligea au fost înlocuiți de Mihai Toma, eligibil pentru regula U21, și Mamadou Thiam.

Deși Becali a afirmat că se va baza pe Daniel Bîrligea în centrul atacului, patronul a decis să fie inclus pe banca de rezerve, atât el, cât și Denis Alibec.

În schimb, gruparea din Gruia l-a titularizat pe Louis Munteanu, ir Andrei Cordea se află pe banca de rezerve.

  • CFR Cluj: Hindrich – Sinyan, Kresic, M. Ilie, Camora – Emerllahu, Djokovic, Fică – Șfaiț, Munteanu, Korenica
  • Rezerve: Micai, Gal, Abeid, Gyorgy, Dumbrăvanu, Cordea, Biliboc, Păun, Deac, Postolachi, Nkololo, Badamosi
  • Antrenor: Andrea Mandorlini
  • FCSB: Târnovanu – Graovac, Ngezana, M. Popescu, Pantea – Chiricheș, Șut – Toma, Tănase, Cisotti – Thiam
  • Rezerve: Zima, Crețu, Bîrligea, Alibec, Miculescu, Lixandru, Edjouma, Politic, Radunovic, Olaru, Oct. Popescu, Stoian
  • Antrenor: Elias Charalambous
fcsbgigi becalicfr cluj
Cele mai populare stiri
Special
Alte stiri din sport