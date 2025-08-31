Au fost anunțate echipele de start ale derby-ului CFR Cluj – FCSB

Derby-ul CFR Cluj – FCSB, se dispută de la ora 21:30, în etapa a opta din Superliga.

Gruparea ”roș-albastră” a făcut două schimbări în primul 11. David Miculescu și Daniel Bîrligea au fost înlocuiți de Mihai Toma, eligibil pentru regula U21, și Mamadou Thiam.

Deși Becali a afirmat că se va baza pe Daniel Bîrligea în centrul atacului, patronul a decis să fie inclus pe banca de rezerve, atât el, cât și Denis Alibec.

În schimb, gruparea din Gruia l-a titularizat pe Louis Munteanu, ir Andrei Cordea se află pe banca de rezerve.