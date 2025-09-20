Au fost deciși arbitrii meciurilor de duminică din Superliga

Arbitrii Szabolcs Kovacs, Andrei Florin Chivulete şi Adrian Viorel Cojocaru vor conduce la centru partidele care se vor disputa, duminică, în etapa a zecea a Superligii.

Rapid – FC Hermannstadt începe la ora 21:00

Brigăzile de la cele trei confruntări:

Unirea Slobozia – Petrolul, ora 16:00

Arbitri: Szabolcs Kovacs – Radu Adrian Ghinguleac, Adrian Vornicu – Vlad Baban

Arbitri VAR: Sorin Costreie, Bogdan Dumitrache

Observator: Nicolae Marodin

CFR Cluj – UTA Arad, ora 18:15

Arbitri: Andrei Florin Chivulete – Mircea Mihail Grigoriu, Andrei Constantinescu – Marius muţ

Arbitri VAR: Marcel Bîrsan, Iuliana Demetrescu

Observator: Octavian Şovre

Rapid – Hermannstadt, ora 21:00

Arbitri: Adrian Viorel Cojocaru – Imre-Laszlo Bucsi, Alexandru Filip – Cristian Moldoveanu

Arbitri VAR: Iulian Dima, Claudiu Marcu

Observator: Irina Mîrţ