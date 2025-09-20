Au fost deciși arbitrii meciurilor de duminică din Superliga
Arbitrii Szabolcs Kovacs, Andrei Florin Chivulete şi Adrian Viorel Cojocaru vor conduce la centru partidele care se vor disputa, duminică, în etapa a zecea a Superligii.
Rapid – FC Hermannstadt începe la ora 21:00
Brigăzile de la cele trei confruntări:
Unirea Slobozia – Petrolul, ora 16:00
Arbitri: Szabolcs Kovacs – Radu Adrian Ghinguleac, Adrian Vornicu – Vlad Baban
Arbitri VAR: Sorin Costreie, Bogdan Dumitrache
Observator: Nicolae Marodin
CFR Cluj – UTA Arad, ora 18:15
Arbitri: Andrei Florin Chivulete – Mircea Mihail Grigoriu, Andrei Constantinescu – Marius muţ
Arbitri VAR: Marcel Bîrsan, Iuliana Demetrescu
Observator: Octavian Şovre
Rapid – Hermannstadt, ora 21:00
Arbitri: Adrian Viorel Cojocaru – Imre-Laszlo Bucsi, Alexandru Filip – Cristian Moldoveanu
Arbitri VAR: Iulian Dima, Claudiu Marcu
Observator: Irina Mîrţ