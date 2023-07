Au fost dezvăluite culisele negocierele pentru aducerea lui Messi la Inter Miami

Coproprietarul clubului Inter Miami, Jorge Mas, a dezvăluit, duminică, culisele contractului lui Lionel Messi pentru publicaţia spaniolă El Pais, evocând viitorul promis starului argentinian în Florida şi impactul pe care acesta îl va aduce Major League Soccer, informează cotidianul L’Equipe.

Debutul lui Lionel Messi cu Inter Miami, care ar urma să se producă pe 21 iulie, cu ocazia unui meci din Leagues Cup, va fi urmărit în cele patru colţuri ale globului, iar Jorge Mas a dezvăluit că franciza din Florida lucrează de multă vreme pentru a transpune în practică acest moment.

„Negocierile au durat trei ani. Dintre care un an şi jumătate de negocieri intense. Am avut multe conversaţii cu Jorge (Messi, tatăl lui Lionel şi reprezentantul său). Şi consider că totul s-a aranjat la finele luni mai. David (Beckham, coproprietar al lui Inter Miami) i-a vorbit lui Leo, dar doar despre subiecte fotbalistice, pentru că juca încă la PSG. El nu voia să pună presiune”, a spus Mas.

Omul de afaceri a dezvăluit şi salariul pe care îl va primi septuplul „Balon de Aur”. „Între 50 şi 60 milioane dolari pe an, dar Messi va beneficia şi de alte avantaje financiare, precum un procentaj din vânzarea de tricouri ale clubului, precum şi din beneficii din drepturile TV ale campionatului american, deţinute de Apple”.

Jorge Mas a adăugat că în momentul retragerii sale, Messi va avea acţiuni în cadrul clubului Inter Miami.

Superstarul argentinian Lionel Messi, care şi-a încheiat contractul cu Paris Saint-Germain la finalul acestui sezon, a anunţat că va părăsi fotbalul european, în care a scris istorie în ultimele două decenii, şi îşi va continua cariera în Liga profesionistă nord-americană (MLS), la echipa Inter Miami.

În vârstă de 35 de ani, Lionel Messi este considerat de mulţi specialişti cel mai bun fotbalist din istorie. El a cucerit în total 43 de trofee, la nivel de club şi echipă naţională, cele mai multe dintre ele cu FC Barcelona, formaţie la care a evoluat între 2004 şi 2021, când a plecat la PSG.

În palmaresul său figurează, între altele, zece titluri de campion în Primera Division, şapte Cupe ale Spaniei, patru Ligi ale Campionilor şi trei Cupe Mondiale ale Cluburilor, toate câştigate alături de Barca. El a fost campion al Franţei în ambele sezoane petrecute la Paris Saint-Germain, cu care a obţinut şi un Trofeu al Campionilor (Supercupa Franţei).

În luna decembrie 2022, Messi a reuşit să-şi îndeplinească marele vis al carierei, acela de a câştiga Cupa Mondială cu selecţionata Argentinei, după o finală pierdută în 2014.